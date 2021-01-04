Bu futbolla müthiş skor
Kenarlar da hiç çalışmadı.
Rossier ve Nsakala hiç gelemedi kanattan.
VAR OLMASA 0-0'DI!
Ceza sahasına kümelenen takımı kenarlardan açarsın ama o hamle gelmedi bir türlü. Eğer VAR sistemi olmasa bu maç 0-0 bitecekti. Miguel Lopes itiraz ediyor bir de. Pozisyon net penaltı! Bir savunmacı orada niye kayar! Kayserispor gibi takımları anlayamıyorum.
1 puanı alsan ne olacak! Ne avantaj getirecek?
Böyle bir Beşiktaş'ı bulmuşken bu maçtan 3 puan almalılardı. Beşiktaş sonuç olarak, büyük takım kimliğiyle çok kötü oynadığı bir maçı kazanmasını bildi.
MAÇIN EN İYİSİ: YOK
Sahadaki hiçbir futbolcu iyi değildi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GÜVEN
Çok kötüydü.
Varlık bile gösteremedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- VAR mı yok mu? 29 Aralık 2020, Salı SON haftaların formda takımı Beşiktaş dün iyi oyunla haklı bir galibiyet aldı. Ancak dün hakem kararları maçın...
- Kötü oyun süper sonuç 25 Aralık 2020, Cuma ASLINDA Erzurumspor maçına benzer bir ilk 45 dakika izledik... Beşiktaş'ın orta alan ile ileri uç oyuncuları hareketsiz...
- Babacan’ın ikramı 24 Aralık 2020, Perşembe FENERBAHÇE ilk yarının uzatma anlarındaki kırılma anında beraberliği yakalayarak dünkü maçı kazandı. Başakşehir...
- Muhteşem Beşiktaş 21 Aralık 2020, Pazartesi GEÇEN hafta Alanya'da kaybeden Beşiktaş için Erzurumspor maçı normalden daha önemli bir hal almıştı. Çünkü zirve...
- Kartal kolay turladı 18 Aralık 2020, Cuma BEŞİKTAŞ Alanyaspor önünde aldığı yenilginin üzerinden bir hafta geçmeden kupada Tarsus maçına çıktı. Rakip 2....