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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 04 Ocak 2021, Pazartesi

Bu futbolla müthiş skor

BEŞİKTAŞ belki ilk dakikalarda kazandığı penaltıyı gol çevirse maçın gidişatını değişebilirdi. Çünkü karşısında 11 kişiyle kapanan ve sadece savunmayı düşünen bir Kayserispor vardı. Buna karşın Beşiktaş da hiç üretemedi. Kayseri çok gömüldü, 'gel' dedi Beşiktaş'a ama Beşiktaş'ın gidecek hali yoktu. Atiba, Mensah, Josef hiçbir şekilde hareket edemedi. Fiziki anlamda güçsüz bir Beşiktaş vardı sahada.
Kenarlar da hiç çalışmadı.
Rossier ve Nsakala hiç gelemedi kanattan.

VAR OLMASA 0-0'DI!
Ceza sahasına kümelenen takımı kenarlardan açarsın ama o hamle gelmedi bir türlü. Eğer VAR sistemi olmasa bu maç 0-0 bitecekti. Miguel Lopes itiraz ediyor bir de. Pozisyon net penaltı! Bir savunmacı orada niye kayar! Kayserispor gibi takımları anlayamıyorum.
1 puanı alsan ne olacak! Ne avantaj getirecek?
Böyle bir Beşiktaş'ı bulmuşken bu maçtan 3 puan almalılardı. Beşiktaş sonuç olarak, büyük takım kimliğiyle çok kötü oynadığı bir maçı kazanmasını bildi.

MAÇIN EN İYİSİ: YOK
Sahadaki hiçbir futbolcu iyi değildi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GÜVEN
Çok kötüydü.
Varlık bile gösteremedi.

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