VAR mı yok mu?

SON haftaların formda takımı Beşiktaş dün iyi oyunla haklı bir galibiyet aldı.

Ancak dün hakem kararları maçın önüne geçti. Maçın kırılma anı ilk gol öncesi çizgideki pozisyondu. Rosier'in pozisyonunda top bence çizgiyi geçmişti. VAR burada doğru şekilde oyuna müdahale edemedi.

Gol öncesi doğru karar gelmeyince dolayısıyla hakemin kararları maçın önüne geçmiş oldu.

Devamında da Hakan'ın itirazı ve kırmızı kart geldi. Dün hakemin kararı Beşiktaş'ın galibiyetine de gölge düşürdü.

HAKEMLER GELİŞMELİ

Beşiktaş gibi bir takımın zaten buna ihtiyacı yok ki Siyah-Beyazlılar bu sezon hakemler tarafından en çok canı yanan takım.

Bu maç özelinde değil genel olarak hakemler ligin kaderini etkiliyor. Bizdeki VAR sistemi de yok gibi bir şey. Kritik pozisyonlarda dahi doğru karar verilmiyorsa bu sistem niye var? MHK bir an önce VAR sisteminin doğru işlemesi için hakemlere gerekli eğitimleri verip uyarıları yapmalı.

MAÇIN EN İYİSİ GHEZZAL

Şık bir asist yaptı. Kanadını iyi kullandı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAKEM

Kararları maçın önün geçti.