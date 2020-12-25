Kötü oyun süper sonuç

ASLINDA Erzurumspor maçına benzer bir ilk 45 dakika izledik... Beşiktaş'ın orta alan ile ileri uç oyuncuları hareketsiz ve temposuz olunca pozisyon bakımından büyük kısırlık yaşandı. Ankaragücü de gerçekten çok disiplinli ve akıllı bir savunma yapınca aynı Erzurum maçındaki gibi pozisyon bulmakta çok zorlanan bir Beşiktaş izledik.

Erzurum önünde çok etkili oynayan Rıdvan ve N'Koudou'nun yedek kalması sanırım herkes için sürpriz olmuştur. Sergen hoca tüm futbolcuları kullanmak için böyle bir yol izlemiş olabilir.

0-0'I KÖTÜ OYNUYORLAR

2. yarı da görüntü değişmedi.

A.Gücü hiç alan bırakmayınca Beşiktaş da pozisyon açısından büyük kısırlık yaşadı.

Ancak imdada duran top yetişti.

Ghezzal'ın güzel ortasına Vida kafayı vurunca aranan gol geldi. Ve maç da bu skorla gitti. Sergen Yalçın'ın mutlaka takımın skor 0-0'ken performansını yükseltmesi gerekiyor.

Dün iyi mücadele 3 puanı getirdi ama kapalı savunmalara karşı yaşanan sorun sürüyor.

MAÇIN EN İYİSİ VİDA

3 puanı getiren golü attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ABOUBAKAR

Bu kez beklentilerin altındaydı.