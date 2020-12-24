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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 24 Aralık 2020, Perşembe

Babacan’ın ikramı

FENERBAHÇE ilk yarının uzatma anlarındaki kırılma anında beraberliği yakalayarak dünkü maçı kazandı.
Başakşehir dün ilk yarıda farkı açacak pozisyonlar yakaladı.
Caner'in ortasında kaleci Volkan Babacan kornere çeleceği topu kale önüne indirdi ve Fenerbahçe'nin Nazım ile golü geldi. Fenerbahçe devreye moralli girerken Başakşehir de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkinci yarıda daha panik olan Turuncu-Lacivertliler, dünkü sinir harbini kaybetti. Önce Rafael ve Okan hocanın ardından ise İrfan Can'ın atılması ile Fenerbahçe maçı kopardı.

KAZANAN HAKLIDIR
DÜN hakemin kararları ön plana çıksa da ilk ve ikinci golde hatalı olan Başakşehir kalecisi Volkan Babacan, 3 puanı rakibe ikram etti. Mert Günok'un olmayışı Başakşehir'e çok pahalıya patladı.
Ama sonuç olarak kazanan her zaman haklıdır ve Fenerbahçe de haklı bir galibiyet aldı. Bu 3 puan bay geçilecek hafta öncesi takımı rahatlattı.

MAÇIN EN İYİSİ NAZIM
Sağ kanadı çok etkili kullandı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ VOLKAN
İlk iki golde hatalıydı.

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