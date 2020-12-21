Muhteşem Beşiktaş
Larin'in yokluğu Aboubakar'ı ceza sahasında çok yalnız bıraktı.
AMATÖRCE PENALTI
Bu nedenle üretkenlikten uzak bir 45 dakika izledik.
Ancak Ömer'in amatörce penaltısı sonrası işler bir anda değişti. Aboubakar'la öne geçen Beşiktaş çok iyi bir kontra atakla farkı ikiye çıkardı ve bir anlamda fişi çekti. Ardından Beşiktaş'ın şovunu izledik. Çok güzel son vuruşlar ve organizasyonlarla gözlerimizin pası silindi. 10 dakikalık muhteşem performans rakiplere her anlamda korku salmıştır diye düşünüyorum.
MAÇIN EN İYİSİ: ABOUBAKAR
Adeta eski günlerdeki gibiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: Ö.ŞİŞMANOĞLU
Yaptırdığı penaltıyla kaderi belirledi.
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