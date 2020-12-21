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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 21 Aralık 2020, Pazartesi

Muhteşem Beşiktaş

GEÇEN hafta Alanya'da kaybeden Beşiktaş için Erzurumspor maçı normalden daha önemli bir hal almıştı. Çünkü zirve yolundaki bütün rakipler haftayı yenilgiyle kapatmıştı. Rakip de ligin zayıf takımlarından biri olunca Siyah-Beyazlılar'dan hızlı ve agresif bir maç başlangıcı bekliyordum. Ancak hiç de öyle olmadı. Sergen Yalçın'ın Larin'in yerine N'Koudou ile başlaması takımın hücum ritmini olumsuz etkiledi.
Larin'in yokluğu Aboubakar'ı ceza sahasında çok yalnız bıraktı.

AMATÖRCE PENALTI
Bu nedenle üretkenlikten uzak bir 45 dakika izledik.
Ancak Ömer'in amatörce penaltısı sonrası işler bir anda değişti. Aboubakar'la öne geçen Beşiktaş çok iyi bir kontra atakla farkı ikiye çıkardı ve bir anlamda fişi çekti. Ardından Beşiktaş'ın şovunu izledik. Çok güzel son vuruşlar ve organizasyonlarla gözlerimizin pası silindi. 10 dakikalık muhteşem performans rakiplere her anlamda korku salmıştır diye düşünüyorum.

MAÇIN EN İYİSİ: ABOUBAKAR
Adeta eski günlerdeki gibiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: Ö.ŞİŞMANOĞLU
Yaptırdığı penaltıyla kaderi belirledi.

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Muhteşem Beşiktaş
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