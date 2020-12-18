Kartal kolay turladı

BEŞİKTAŞ Alanyaspor önünde aldığı yenilginin üzerinden bir hafta geçmeden kupada Tarsus maçına çıktı.

Rakip 2. Lig'de oynamasına rağmen Beşiktaş tedbirli olmak zorundaydı. Kupada alınacak sürpriz bir yenilginin uzantısı lige de olumsuz olarak yansıyabilirdi.

Beşiktaş'ta Atakan, Güven gibi daha az şans bulan oyuncular da dün ilk 11'de yer aldı.

Beşiktaş Güven'le penaltı kaçırmasına rağmen oyunu forse etmesini bildi.

BÜYÜK FARK VARDI

ASLINDA iki takım arasında dağlar kadar fark vardı. Bu oyunun 90 dakikasında bariz bir şekilde hissedildi. Beşiktaş karşısında Tarsus çok top kaybetti ve pozisyona girmekte zorlandı. Kartal oyunu istediği gibi yönlendirdi. Güven'le kaçan penaltı bile futbolcuları rahatsız etmedi.

Çünkü Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağı daha ilk dakikadan itibaren belliydi.

Tarsus oyunu çirkinleştirmeden oynamaya çalıştı ama gücü yetmedi. Beşiktaş bu turu kolay geçerken özellikle Larin ve Rosier takımın en etkili isimleri olarak dikkat çekti.

MAÇIN EN İYİSİ CYLE LARIN

Kanadalı futbolcu çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SEFA

Tarsuslu oyuncu çok etkisiz kaldı.