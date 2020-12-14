Bu futbol yakışmadı

LİGDE son 3 maçtır kazanan Beşiktaş için Alanyaspor en zorlu deplasmanlardan biriydi. Rakip ligde liderliğe kadar yükselmiş donanımlı bir takımdı. Son 2 maçı kaybetmeleri de onları hırslandıracak bir faktördü.

Beşiktaş lidere karşı son derece etkisiz ve silik futbol oynadı.

Alanya maçın başından itibaren oyunun kontrolünü, pas hakimiyetini ve atak organizasyonunu çok iyi yönetti.

Beşiktaş'a bu oyun doğrusu hiç yakışmadı.

Alanyaspor önünde pozisyon üretmekte zorlandılar. Bu maçtan önce hiç beklenmiyordu.

Beşiktaş sahada bir varlık gösteremedi. Alanyaspor ne yaptığını bilen bir oyun oynadı. Beşiktaş 2-0'dan sonra belki biraz daha yüklendi ama bu çareler yenilgiyi önleyemedi. Larin etkisizdi. Atiba, Mensah hiç pas organizasyonu yapamadı.

Beşiktaş 3 maç sonra yenilirken ağır bir darbe aldı.

Ancak Siyah- Beyazlılar maçtan çıkaracakları dersle kalan haftalara odaklanmalı.

Beşiktaş'ın elinde iyi bir kadro var bunu bundan sonra değerlendirmeleri gerekir.

MAÇIN EN İYİSİ BAKASETAS

Attığı gol ve oyunuyla alkışlandı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ LARİN

Kanadalı futbolcu etkisizdi.