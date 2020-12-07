Fenerbahçe geri döndü
Caner'in kullandığı korner sonrası Gökhan'ın attığı kafa golü bu iki ismin imzası haline geldi artık. Yıllardır Gökhan bu golleri atmasına rağmen rakipler buna çare bulamıyor.
ALTAY HARİKAYDI
Novak'ın yerine Caner'in oynaması Fenerbahçe'ye olumlu yansımış. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Altay'ın kurtardığı penaltı Sarı-Lacivertliler için kırılma anıydı.
Genç eldiven hem penaltıda hem de diğer ataklarda takımını sırtladı.
Fenerbahçe ilk yarıda bulduğu golleri iyi savunarak Denizli'den 3 puanla döndü. Derbi sonrası yaralarını sardı.
MAÇIN EN İYİSİ: ALTAY
Kurtarışlarıyla takımını sırtladı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MUSTAFA YUMLU
Savunmadaki görüntüsü dağınıktı.
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