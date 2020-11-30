Bileğinin hakkıyla

DERBİDE dün maçı daha çok isteyen ve ne yaptığını bilen taraf galip geldi.

Fenerbahçe iç sahada eksik kalan rakiplerine karşı organize olmakta güçlük çekiyor.

Dün bunu gördük. Beşiktaş adına ise sahada ne yaptığını bilen, sınırlı kadrosuna rağmen müthiş bir mücadele ortaya koyan takım vardı. Aboubakar da attığı iki golle "Ben takımın gol yükünü çekerim" dedi. Siyah- Beyazlılar'da dün neredeyse aksayan hiç oyuncu yoktu. Fenerbahçe geriye düştükten sonra reaksiyon vermeye çalışssa da futbolcular çok fazla hakemle uğraştı bu da tempoyu düşürdü.

FIRSAT VERMEDİLER

Beşiktaş eksik olmasına rağmen sahayı çok iyi parselledi.

Necip'in attığı golle Kartal galibiyeti istediğini gösterdi.

Fenerbahçe'ye orta alanda zaman ve alan hiç bırakmayan Beşiktaş, bileğinin hakkıyla 3 puanı aldı.

Siyah-Beyazlılar 10 kişi kaldığı Kadıköy deplasmanında 2005'ten sonra aynı skorla 4-3 galip gelerek yeni bir destan yazdı.

MAÇIN EN İYİSİ ABOUBAKAR

İki golle takımını sırtlayan isim oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOSA

İlk 45'te varlığını hissettiremedi.