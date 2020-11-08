Gol iptali yanlıştı

SON haftalardaki formu ile dikkat çeken Fenerbahçe'nin Konya maçına daha baskılı başlamasını bekliyordum. Ancak sahada geçen haftaya göre daha düşük tempoda bir Fenerbahçe vardı.

Sarı-Lacivertliler'in iptal edilen golü ise maçın kırılma anıydı ki bu pozisyonda golün iptali bence hatalı karardı. Fenerbahçe'nin oyun planını sadece ortalar üzerinden değil, pas futbolu üzerine kurması ve biraz da dikine oynaması gerekiyor. Oyun kenarlara yayılınca otomatik olarak tempo da düşüyor ve rakip savunmada yerini alıyor. Fenerbahçe ikinci yarının başında biraz kıpırdandı ancak golü bulan taraf Konya oldu. Jevtovic harika bir golle takımını Konya'yı öne geçirdi. Dün sahada kötü oynayan ve ikinci golde ofsayt itirazı bozan Caner, takımının temposunu kötü etkiledi. Erol hocanın Thiam tercihi de Fenerbahçe'yi ilk 45'te eksik oynattı. Dün Sosa'nın olmayışı da Sarı-Lacivertliler'i olmusuz etkiledi. Konyaspor ise gerçekten çok iyi motive olduğu maçtan haklı bir galibiyet aldı. Geçen hafta Antalya maçında çok sayıda pozisyona giren ve galip gelen Fenerbahçe dün ise çok silik bir oyun oynadı ve iki haftada iki farklı bir takım izledik.