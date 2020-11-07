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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 07 Kasım 2020, Cumartesi

Sezon başı gibiydi!

DENİZLİ ile Malatya önünde alınan galibiyet ve oynanan futbol camiayı umutlandırmıştı. Özellikle ortaya konan mücadele üst düzeydeydi.
Tek sıkıntı, takımın gereken üretkenliği göstermemesiydi.
Gaziantep önünde sanki sezonun başındaki Beşiktaş'ı izler gibiydik. Son iki haftadaki mücadele ve takım ruhundan eser yoktu. Yetenekli oyuncu sayısının azlığından dolayı üretkenlik de yine sağlanamayınca Beşiktaş adına çok sıkıntılı bir 90 dakika yaşandı.

FİKSTÜR ÇOK ZORLU
Montero savunmada çok basit hatalar yaptı. Vida da yine kötü bir maç oynayınca yenilgi kaçınılmaz oldu. Kaleci Ersin sürekli hatalar çıkışlar yapıyor. İlk yarıda ucuz kurtuldu ancak ikinci yarıda kırmızı kartla oyundan atıldı.
Beşiktaş bu maçı da kazansaydı büyük bir övgüven kazanacaktı.
Ancak şimdi çok zorlu bir fikstür öncesi 3 puan kaybedildi.
Üst üste oynanacak Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarının zorluğu da önemi de artmış oldu.

MAÇIN EN İYİSİ: MUHAMMET
Beşiktaş defansını çok zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MONTERO
Yaptığı hatalar pahalıya mal oldu.

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