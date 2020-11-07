Sezon başı gibiydi!
Tek sıkıntı, takımın gereken üretkenliği göstermemesiydi.
Gaziantep önünde sanki sezonun başındaki Beşiktaş'ı izler gibiydik. Son iki haftadaki mücadele ve takım ruhundan eser yoktu. Yetenekli oyuncu sayısının azlığından dolayı üretkenlik de yine sağlanamayınca Beşiktaş adına çok sıkıntılı bir 90 dakika yaşandı.
FİKSTÜR ÇOK ZORLU
Montero savunmada çok basit hatalar yaptı. Vida da yine kötü bir maç oynayınca yenilgi kaçınılmaz oldu. Kaleci Ersin sürekli hatalar çıkışlar yapıyor. İlk yarıda ucuz kurtuldu ancak ikinci yarıda kırmızı kartla oyundan atıldı.
Beşiktaş bu maçı da kazansaydı büyük bir övgüven kazanacaktı.
Ancak şimdi çok zorlu bir fikstür öncesi 3 puan kaybedildi.
Üst üste oynanacak Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarının zorluğu da önemi de artmış oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: MUHAMMET
Beşiktaş defansını çok zorladı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MONTERO
Yaptığı hatalar pahalıya mal oldu.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kalite farkı 03 Kasım 2020, Salı F.BAHÇE Antalyaspor maçında gövde gösterisi yaptı. İstatistikler ortada... Özellikle Jahovic'in atılmasından...
- Haklı galibiyet 02 Kasım 2020, Pazartesi BEŞİKTAŞ dün Yeni Malatya karşısında özellikle ilk yarıda tam anlamıyla 'tek kale' bir maç oynadı. Tamamen gol...
- Farklı bir Beşiktaş 27 Ekim 2020, Salı BEŞİKTAŞ 3 haftalık aradan sonra çıktığı Denizli maçına geçmiş görüntüsünden çok farklı şekilde başladı. Rosier...
- İkinci devre coştular 26 Ekim 2020, Pazartesi FENERBAHÇE, Trabzonspor maçına beklenenden daha düşük bir tempoda başladı ve ilk 45 dakika içinde üretkenlik gösteremedi....
- Hak eden kazandı 19 Ekim 2020, Pazartesi FENERBAHÇE, Göztepe karşısında rakibine oranla maçı daha çok isteyen, daha çok çabalayan taraftı ve İzmir'den de...