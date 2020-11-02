Haklı galibiyet

BEŞİKTAŞ dün Yeni Malatya karşısında özellikle ilk yarıda tam anlamıyla 'tek kale' bir maç oynadı. Tamamen gol yememek üzerine kurulu bir oyun yapısıyla sahaya çıkan Malatya 10 kişiyle defans yaptı. Önceki haftalara göre daha diri, daha istekli görünen Beşiktaş da Malatyaspor'u sahasına hapsetti.

Siyah-Beyazlılar son vuruşlarda becerikli olsaydı ilk 45'te golü rahatlıkla bulabilirdi.

Ancak Beşiktaş hücum hattı bitiricilik konusunda gününde değildi.

ÇIKIŞA GEÇTİLER...

Tek kale oynanan maçta kilidi Larin açtı ve Malatya 10 kişiyle defans yapmaktan vazgeçti. Siyah-Beyazlılar gol sonrasında da oyuna hükmeden taraftı ve rakibine neredeyse pozisyon dahi vermedi.

Beşiktaş'ta önceki haftalara göre Welinton- Vida ikilisi çok daha uyumluydu.

Asisti yapan Ghezzal ve golün sahibi Larin ise gecenin en çok dikkat çeken oyucularıydı.

Siyah-Beyazlılar sonuç olarak haklı bir galibiyet alarak üst üste 2. kez galip geldi.

MAÇIN EN İYİS LARİN

Attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KUBİLAY

Sahada varlığını hissettiremedi.