Farklı bir Beşiktaş

BEŞİKTAŞ 3 haftalık aradan sonra çıktığı Denizli maçına geçmiş görüntüsünden çok farklı şekilde başladı. Rosier sağ kanada büyük hareketlilik getirirken, Aboubakar eski günlerden esintiler sundu.

Atiba geçen sezonki çizgisindeydi.

Vida daha konsantre, Larin daha istekliydi. Hal böyle olunca üst üste gelen gollerle skor 3-0'a geldi.

Beşiktaş'ın çok rahat bir şekilde 90 dakikayı bitireceğini düşünürken Josef de Souza'nın gereksiz kırmızı kartı her şeyi bozdu.

ROSIER ÇOK İYİYDİ

Denizli'nin 2. golü daha erken gelse, çok büyük bir kabus yaşanabilirdi.

Sonuç olarak Beşiktaş hem önemli bir 3 puan aldı hem de ilerki haftalar için camiaya umut verdi. Eğer Siyah-Beyazlılar 50-55 dakika oynadığı sert, agresif ve mücadeleci futbolunu 70 dakikaya yayarsa zirve yarışında söz sahibi olabilir.

Yeni transferlerden Rosier'i çok beğendim. Güçlü ve hızlı.

Asisti de harikaydı. Ghezzal'ın yetenekleri var, bu belli. Ancak fizik güç olarak istenen noktanın baya uzağında.

MAÇIN EN İYİSİ ABOUBAKAR

Eski günlerinden esintiler sundu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OĞUZ

Defansta çok sayıda bireysel hata yaptı.