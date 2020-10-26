İkinci devre coştular

FENERBAHÇE, Trabzonspor maçına beklenenden daha düşük bir tempoda başladı ve ilk 45 dakika içinde üretkenlik gösteremedi. Bireysel hata sonucu Trabzonsporlu Afobe şık bir gol attı. Trabzonspor ilk yarı biraz daha hücumu düşünse Fenerbahçe'yi zorlayıp ikinci golü bulabilirdi ancak daha durağan oynamayı tercih ettiler. İkinci yarıda Erol Bulut'un Cisse'yi sahayı sürüp forveti ikilemesi Fenerbahçe'yi hücumda daha etkili kıldı. Sarı-Lacivertliler duran toptan beraberliği de yakaladı.

DURAN TOP USTASI...

İLK gol sonrası temposunu düşürmeyen Fener, önce Valencia ile ikiyi, ardından Cisse ile 3. golü buldu. Fenerbahçe duran toplarda ne kadar etkili bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi. Dün duran toptan iki gol buldular ve bu sezon 7. kez duran top golü attılar. Duran toplar futbol için sonuç anlamında çok önemli ama Fenerbahçe'nin gol için alternatif de üretmesi, daha orangize bir oyun oynaması gerekiyor.

MAÇIN EN İYİSİ GÖKHAN

Takımının sahadaki dinamosuydu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOSA

Enerjisini sahaya iyi yansıtamadı.