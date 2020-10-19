Hak eden kazandı

FENERBAHÇE, Göztepe karşısında rakibine oranla maçı daha çok isteyen, daha çok çabalayan taraftı ve İzmir'den de hak ettiği galibiyeti alarak evine döndü. Maçın ilk yarısında çalınan iki penaltıyı da tam olarak anlayamadım. Ligimizde penaltıların standardı bir türlü yok. Fenerbahçe dün pozisyon üretmekte hiç zorlanmadı ancak bitiricilik konusunda zayıftı.

Erol hocanın orta alandaki Sosa, Ozan ve Gustavo üçlüsü ligdeki her takıma üstünlük sağlayabilecek bir orta saha. Milli Takımda etkili bir performans gösteren Ozan, bu oyunun dün Göztepe karşısında da sürdürdü. Hem ön alanda uyguladığı pres hem de takımının hücum organizasyonları ile Fenerbahçe için dün itici güç oldu. Lemos ve Gökhan'ın yokluğunda Sarı-Lacivertliler'in savunmada aksadığına şahit olduk.

CISSE CÖMERT DAVRANDI

Fenerbahçe'nin dünkü maçı rahat kazanamamasının sebebi hücumda basitçe harcanan fırsatlardı. Özellikle Cisse kaçırdığı iki golle büyük bir fırsat tepti. Sarı-Lacivertliler bitiricilik sorununu çözdüğü takdirde çok daha etkili bir takım haline gelecektir.

Göztepe'nin kalecisi İrfan Can'a da ayrı bir parantez açmak gerek. Genç kaleci dün takımını ayakta tutan isimdi.

Zaten bir takımın bir maçta en iyi oyuncusu kalecisiyse o takım o gün iyi oynamamıştır. Göztepe'nin savunmadan topu çıkarmada ciddi sorun yaşadığını gördük. İzmir ekibi de acilen bu sorunu çözmeli.

Hak ettiği bir galibiyet alan Fenerbahçe adına sevindiciri bir gelişme de yeni transfer Pelkas'ın golle başlamasıydı.

MAÇIN EN İYİSİ OZAN

Temposu ile takımını ateşleyen isimdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ATINÇ

Fener'in 2. golünde Serdar'ı boş bıraktı.