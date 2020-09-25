İyi başladı kötü bitti

ŞAMPİYONLAR Ligi şansını kaybettikten sonra Avrupa Ligi'nde tutunmayı hedefleyen Beşiktaş, Rio Ave önünde maça son derece iştahlı başlamıştı.

Turu geçmek istedikleri vücut dillerinden belli oluyordu desek yeridir. Necip'in sağdan harika ortasında Güven Yalçın'la gelen erken gol iyi başlangıcın meyvesini verdi. Ancak 30'dan sonra oyun dengelenmeye başladı. Portekiz temsilcisinin orta sahadaki teknik ayakları oyunda dengeyi sağladı. 2. yarıda dakikalyar ilerledikçe gelmeyen 2. gol skoru koruma içgüdüsüyle birleşince Rio Ave takımı risk almaya başladı. Bitime 5 dakika kala da skoru eşitlediler.

Lens hala fizik olarak iyi değil. Savunmada oynayan Montero'yu beğendim.

Oğuzhan gayretli ancak eski Oğuzhan'a biraz daha var.

Penaltılara kalan maçta şansın olacak. O şans olmayınca gece vedayla bitti.

MAÇIN EN İYİSİ KIESZEK

Rio'nun kalecisi maça damga vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ LENS

İyi değildi. Hala hazır değil.