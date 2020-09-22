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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 22 Eylül 2020, Salı

Hatalı tercihler

FENERBAHÇE geçen hafta Rize'de kazansa da futbol olarak tatmin edici bir görüntü sergilememişti.
Özellikle orta alanda yaşanan sıkıntıyı göz önüne aldığımızda Erol Bulut'un Sosa'yı 11'de sahaya sürmesini beklerdim.
Ancak Erol hoca üç defansif orta saha Gustavo, Ozan ve Tolga'yı tercih ederek şaşırttı.
Bu düzende Fenerbahçe hücumda çok etkisiz kalırken, oyununun temposunu da hiç yükseltemedi.
Koca 45 dakika yarım pozisyona bile girmeden tamamlanınca Erol hoca ikinci yarıya Sosa ve Sinan Gümüş hamlesiyle başladı.

FORVET ALINMALIYDI
Bu değişiklik Fenerbahçe'yi biraz hareketlendirirken, Hatay'ın önce 10 kişi, sonra 9 kişi kalması da ekmeğe yağ sürdü. Ancak Fenerbahçe uzatmalarla 15 dakika 9 kişi oynayan rakibine gol atamadı.
Üstelik sadece 2 tehlike yaratılabildi. Bu kayıp hatalı kadro tercihi nedeniyle Erol hoca ve henüz forvet alamayan yönetime yazar.

MAÇIN EN İYİSİ YUSUF
Hatay'ın stoperi çok başarılıydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ FERDİ
Geçen hafta olduğu gibi etkisizdi.

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