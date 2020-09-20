Bugünkü
Takvim
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 20 Eylül 2020, Pazar

Atamayana atarlar

BEŞİKTAŞ farklı kazanabileceği bir maçta son bölümde yediği golle iki puan bıraktı. Antalyaspor, gol atmaya mecali yokken bulduğu golle İstanbul'da altın buldu.
Beşiktaş'ın ileri uçta kaçırdığı basit goller de takıma pahalıya patladı.
Beşiktaş maçın ilk devreside oyuna tamamen hakimdi.
Oyunu kontrolünde tutan Kartal, fişi çok daha erken çekmeliydi. Bunu yapamayınca rakip oyunda kaldı.
Beşiktaş galibiyeti hak edecek bir oyun oynasa da futbol bir sonuç oyunu ve gol gelmeyince Antalya cezayı kesti.

TAKIMA GOLCÜ LAZIM
Hakem Halil Umut Meler'in de ekibi ile uyumlu bir yönetim gösterdiğini söyleyemeyiz.
Larin dün her ne kadar ilk golü atsa da farkı ikiye çıkarabileceği anlarda devreye giremedi. Bu da forvet transferi ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.
Lig uzun bir maraton elbette puan kayıpları olacaktır ancak Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan takımlar için dünkü gibi puan kayıplarının faturası çok daha ağır bir şekilde olabiliyor.

MAÇIN EN İYİSİ: BOYD
Çok çalıştı. Takımını ateşledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DOĞUKAN
İlk yarıda varlık gösteremedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Atamayana atarlar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ