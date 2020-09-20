Atamayana atarlar
Beşiktaş'ın ileri uçta kaçırdığı basit goller de takıma pahalıya patladı.
Beşiktaş maçın ilk devreside oyuna tamamen hakimdi.
Oyunu kontrolünde tutan Kartal, fişi çok daha erken çekmeliydi. Bunu yapamayınca rakip oyunda kaldı.
Beşiktaş galibiyeti hak edecek bir oyun oynasa da futbol bir sonuç oyunu ve gol gelmeyince Antalya cezayı kesti.
TAKIMA GOLCÜ LAZIM
Hakem Halil Umut Meler'in de ekibi ile uyumlu bir yönetim gösterdiğini söyleyemeyiz.
Larin dün her ne kadar ilk golü atsa da farkı ikiye çıkarabileceği anlarda devreye giremedi. Bu da forvet transferi ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.
Lig uzun bir maraton elbette puan kayıpları olacaktır ancak Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan takımlar için dünkü gibi puan kayıplarının faturası çok daha ağır bir şekilde olabiliyor.
MAÇIN EN İYİSİ: BOYD
Çok çalıştı. Takımını ateşledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DOĞUKAN
İlk yarıda varlık gösteremedi.
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