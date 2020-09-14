Beşiktaş forse etti

Herkesin çok zor geçmesini beklediği bir derbi maçıydı. İki takım da kazanmak istiyordu. Ve neler yapabilecekleri bilinmediği için merakla beklenen bir derbiydi.

Trabzonspor'u hiç hazır görmedim. Beşiktaş çok iyi bir oyun ortaya koymadı belki ama dakikalar ilerledikçe derbiyi fırse ettiler. Trabzon'un pas organizasyonunu beğenmedim.

Paslarla adam eksiltemediler.

Tyler Boyd'un golünde kaleci Uğurcan'ın yapabileceği bir şey yoktu.

Atttığı şut Trabzonlu oyuncunun da kafasına çarpınca top yükseklik kazandı ve kalecinin uzanamayaağı köşeye gitti.

PENALTIDA İŞ BİTTİ

Derbinin kırılma anı ise Beşiktaş'ın kazandığı penaltıydı.

Beşiktaş hem farkı 2'ye çıkardı hem de Trabzon 10 kişi kaldı. Trabzonspor demoralize oldukça Beşiktaş'ın işi daha da kolaylaştı.

İki takımdan daha hazır ve iyi olan kazandı.

Lige derbiyle başlamak Beşiktaş için ayrı bir moral nedeni oldu. Ama iki takımında eksikleri var. Bu kesin.

MAÇIN EN İYİSİ VIDA

Görevini yaptı. Hata yapmadı. Hep oyundaydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ FLAVIO

Dikkatli olmalıydı Penaltı acemice oldu.