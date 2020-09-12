Umutlu başlangıç

Dün akşamki maç için şunu söylemek gerekiyor; her iki takım da lige fizik olarak hazır değil. Ancak iki takımı teraziye koyduğumuzda daha iyi olan taraf Fenerbahçe'ydi.

İlk yarıda kazanılan penaltıyı çok kötü kullanan Caner Erkin takımı adına önemli bir fırsatı tepti. İlk yarıda Boldrin'e karşı karşıya pozisyonda geçit vermeyen Altay da gecenin en kritik hamlelerinden birine imza attı.

İkinci yarının başında organize olmakta biraz zorlanan Fenerbahçe'ye Rize Melnjak'ın harika ortasında Skoda'nın kafa golüyle cezayı kesti. Fenerbahçe geriye düştükten sonra Erol Bulut'un maça hamleleri yerindeydi.

Valencia, Sinan ve Ozan'ın girişi oyuna hareket getirdi. 4 yıl sonra Fener'e dönen Gökhan da alışık olduğumuz ön direk golüyle eşitliği sağladı. İkinci kez kazanılan penaltıyı gole çeviren Sosa da Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.

Sarı-Lacivertliler Rize'den 3 puanla dönerek lige iyi ve moralli bir başlangıç yaptı. Erol Bulut'un takımı da geçen sezona göre hem hücumda hem savunmada daha dengeli bir görüntü çizdi.

MAÇIN EN İYİSİ GÖKHAN GÖNÜL

Güzel bir gol attı. İyi mücadele etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELİM AY

Uyum sorunu dikkatlerden kaçmadı.