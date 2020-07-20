Kartal’ın 3.’lük inadı

Üçüncülük hedefi ile Fenerbahçe derbisine çıkan Beşiktaş, ilk yarıda rakibine oranla tutuk bir oyun ortaya koydu. Takımların durumlarını bilmesek Fenerbahçe'nin 3 puana çok daha ihtiyacının olduğunu düşüneceğimiz bir oyun vardı sahada. Vedat'ın 25'te atılmasıyla Beşiktaş'ın oyuna ağırlığını koyması beklense de ilk devre boyunca Fenerbahçe eksik oynamasına rağmen daha diriydi. Bu da Beşiktaşlı oyuncuların maça yeteri kadar motive olmadıklarını gösterdi.

İSTEDİĞİNİ ALDI

İkinci yarıda 10 kişilik Fenerbahçe'nin yorulmasıyla Beşiktaş ön tarafta daha çok gözüktü. Stoper Vida'nın sürpriz koşusu ile Kartal öne geçti. Gökhan Gönül de kendisiyle klasikleşen ön direkteki golü dün de attı ve Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe karşısında 3 puanı almayı bildi.

Dünkü maç Beşiktaş açısından üçünçülük iddiasının sürdürülebilmesi adına çok önemliydi. Siyah-Beyazlılar, hata yapmayarak Sivasspor'u takibini devam ettirdi.

MAÇIN EN İYİSİ: GÖKHAN

Kanadını iyi kullandı. Şık bir gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BOATENG

Kafası maçta değildi.