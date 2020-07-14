Kartal 3.’lük aşkına

Beşiktaş için kalan bölümde üçüncülük hedefi oldukça önemli ve Sivas'ın kazanması sonrası dünkü Yeni Malatya maçı Siyah-Beyazlılar adına daha da kritik hale gelmişti. Dengeli başlayan karşılaşmada ilk yarıda iki takım da üretkenlik gösteremedi.

Beşiktaş'ın birçok eksiğinin olması da bu tutuk oyunda etkiliydi. Ortada giden maçta VAR uyarısıyla kazanılan penaltı sonrası Caner'in attığı gol kısır geçen Beşiktaş'a zorlu deplasmanda 3 puanı getirdi.

İSTEDİĞİNİ ALDI...

Beşiktaş dün tam olarak istediği futbolu sahaya yansıtamasa da sonuca gitmeyi bildi ki bitime iki hafta kala önemli olan da 3 puanın gelmesiydi. Siyah-Beyazlılar'da dün ön plana çıkan oyuncular ise takımın iki tecrübeli ismi Gökhan Gönül ve Caner Erkin oldu.

Malatyaspor ise çok kritik 3 puan kaybetti. Beşiktaş, dünkü maçta üçüncülük hedefini bırakmayacağını bir kez daha gösterdi. Gözler artık Fenerbahçe maçına çevrildi.

MAÇIN EN İYİSİ GÖKHAN: Terinin son damlasına kadar savaştı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ ROBIN YALÇIN: Pas kalitesi yeterli değildi.