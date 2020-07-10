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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 10 Temmuz 2020, Cuma

Beşiktaş geri döndü!

BEŞİKTAŞ için Kasımpaşa karşılaşması ilk 3 hesapları için çok zorlu bir karşılaşmaydı. Sivasspor ve Galatasaray'ın yenildiği Fenerbahçe'nin de berabere kaldığı 31. haftada alınacak bir galibiyet çok önemliydi. Ancak Beşiktaş için maçın zorlu geçeceği çok belliydi. Çünkü karşısında Kasımpaşa gibi son haftalarda son derece iyi oynayan etkili silahları olan bir takım vardı. Hızlı tempo iki takımın da ceza alanı ve çevresinde çok görünmesine neden oldu.

YÜKSEK TEMPO
BEŞİKTAŞ Boyd'un golüyle öne geçtikten sonra Koita'nın 2 golüne engel olamadı. 2. yarıda ise savunma anlamında daha iyi bir Beşiktaş vardı. Boateng skoru eşitledikten sonra gol için daha fazla forse eden Beşiktaş oldu. Net bir pozisyonda golü kaçıran ven Yalçın, uzatmanın ilk dakikasında Ruiz'in asistinde bu kez çerçeveyi bulunca maç Beşiktaş'ın oldu. Beşiktaş eline bir fırsat geçirdi. Son ana kadar mutlaka Şampiyonlar Ligi'ni kovalayacaklardır.

MAÇIN EN İYİSİ: LENS
Bu kez iyi oynadı.
Hanesine asist yazdı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: QUARESMA
Eski takımına karşı pek etkili olamadı

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beşiktaş geri döndü!
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