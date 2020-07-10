Beşiktaş geri döndü!
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BEŞİKTAŞ Boyd'un golüyle öne geçtikten sonra Koita'nın 2 golüne engel olamadı. 2. yarıda ise savunma anlamında daha iyi bir Beşiktaş vardı. Boateng skoru eşitledikten sonra gol için daha fazla forse eden Beşiktaş oldu. Net bir pozisyonda golü kaçıran Güven Yalçın, uzatmanın ilk dakikasında Ruiz'in asistinde bu kez çerçeveyi bulunca maç Beşiktaş'ın oldu. Beşiktaş eline bir fırsat geçirdi. Son ana kadar mutlaka Şampiyonlar Ligi'ni kovalayacaklardır.
MAÇIN EN İYİSİ: LENS
Bu kez iyi oynadı.
Hanesine asist yazdı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: QUARESMA
Eski takımına karşı pek etkili olamadı
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