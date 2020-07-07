Lung böyle istedi!
4-5 pozisyonda yaptığı kurtarışlar Kayserispor'u ayakta tuttu.
Beşiktaş normal şartlarda 2-0, 3-0 önde olacağı bir maçta, genç Rıdvan'ın büyük hatasıyla geriye düştü. Ancak Rıdvan'ın oyundan alınmasını doğru bulmuyorum.
YORGUNLUK BAŞLADI
Ardından sahanın en iyilerinden Atiba'nın golü Beşiktaş'ı umutlandırdı. Ancak hem sıcağın etkisi hem de skor 1-0'ken harcanan büyük eforun etkisiyle Beşiktaşlı oyuncularda büyük bir yorgunluk başladı. Beşiktaş için kötü bir gece oldu. Siyah-Beyazlılar belki de bu yenilgiyle Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamayacak.
MAÇIN EN İYİSİ: LUNG
Kariyer maçlarından birisini oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BURAK
Geçen haftaki Burak'tan eser yoktu.
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