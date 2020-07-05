Başakşehir hata yapmadı
Bu anlayış Başakşehir'e golü de getirdi. Artık ligin boyu bu kadar kısalmışken Başakşehir'in zorlu Antalya deplasmanından 3 puanla dönmesi çok kritikti.
Dün akşamki maçta şans faktörü de Başakşehir'in yanındaydı. Podolski'nin gole giderken sakatlandığı pozisyondan sonra Başakşehir'in golünün gelmesi kaderin cilvesiydi.
Turuncu-Lacivertliler iyi olmasa da kazanarak önemli bir virajı kayıpsız geçti.
MAÇIN EN İYİSİ: DEMBA BA
Attığı gol maçın kilidini açtı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: FREDY
Beklenenin uzağında oynadı.
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