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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 05 Temmuz 2020, Pazar

Başakşehir hata yapmadı

ANTALYA'DAKİ sıcak hava dün akşamki maçta her iki takımın da futbolunu olumsuz etkiledi ve ortaya kalite açısından yetersiz bir oyun çıktı. Antalyaspor maçın başında rakibine oranla daha etkili olan taraf olsa da sonuca gitme konusunda başarılı olamadı. Oyunun temposunun düşük olması ise Başakşehir'e yaradı. İstanbul ekibi adına dün akşamki maçta 3 puanın anahtarı sabırlı oyun oldu. Okan Buruk'un öğrencileri beklenenin aksine rakip kalede yoğun bir baskı kurmak yerine Antalyaspor'un hatasını kovaladı.
Bu anlayış Başakşehir'e golü de getirdi. Artık ligin boyu bu kadar kısalmışken Başakşehir'in zorlu Antalya deplasmanından 3 puanla dönmesi çok kritikti.
Dün akşamki maçta şans faktörü de Başakşehir'in yanındaydı. Podolski'nin gole giderken sakatlandığı pozisyondan sonra Başakşehir'in golünün gelmesi kaderin cilvesiydi.
Turuncu-Lacivertliler iyi olmasa da kazanarak önemli bir virajı kayıpsız geçti.

MAÇIN EN İYİSİ: DEMBA BA
Attığı gol maçın kilidini açtı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: FREDY
Beklenenin uzağında oynadı.

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Başakşehir hata yapmadı
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