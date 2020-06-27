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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 27 Haziran 2020, Cumartesi

İlk 3 sıra uzak değil

DENİZLİ deplasmanında çok farklı kazanan Beşiktaş'ın Konya önünde zorlanması beklenmiyordu. Bu beklentileri karşılayan bir maç izledik. Zaten mahkum oynayan Konya, Hadziahmetovic'in atılması sonrası şansını iyice kaybetti. Ardından Beşiktaş adeta idman temposunda bir maç oynadı. Nkoudou eğer son tercihleri iyi yapsa çok daha farklı olabilirdi.
Elneny ve Atiba orta alanın üstünlüğünü tamamen ele aldı. Burak Yılmaz yine müthiş oynadı. Attığı gol harikaydı. Ancak asistleri de bir o kadar güzeldi.

RIDVAN ÇOK YÜREKLİ
Ancak Burak'ın 35 yaşına geldiği unutulmamalı. Yönetim ne yapıp edip yeni sezonda onu yedekleyebilecek bir isim bulmalı. Bir parantez de Rıdvan için açmak lazım.
Çok yürekli ve öz güveni yüksek. Maçların seyircisiz olması da onun için avantaj oluyor.
Zamanla çok daha iyi olacaktır. Beşiktaş'ır iyi bir fikstürü var. Ligi ilk 3 sıra içinde bitirmesi hiç de sürpriz olmayacaktır.


MAÇIN EN İYİSİ: BURAK
Tek kelimeyle mükemmel oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HADZIAHMETOVIC
Gördüğü kırmızı kart çok amatörceydi.

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU İlk 3 sıra uzak değil
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