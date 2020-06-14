Ara Kartal’a yaramamış
Oyuncunun yaşının, adının bir önemi yok. Eğer elinde Caner Erkin varsa 11'de oynar.
Ljajic varsa oynar. Lens varsa oynar. Zaten bu isimler oyuna girdikten sonra çok farklı bir Beşiktaş izledik. Boffin'in müthiş çabaları bu skoru getirdi. İlk yarıda sahaya çıkan kötü tablo dünkü yenilgiyi hazırladı. Sonuç olarak görüldü ki, lige verilen ara Beşiktaş'a yaramamış.
3 ay öncesindeki performansın gerisindelerdi. Bu da oyuncuların kafa olarak hazır olmadığının göstergesi. Bir sözüm de Antalyaspor'a… Evet kazandılar, tebrik ediyoruz ancak bir takım yüzde 20 topla oynamaz. Galibiyet altın değerinde ama biraz da pozitif futbol oynamak gerekiyor.
Sonuçta futbol bir görsel şov.
İzeleyenler zevk almalı. Ama sonuç olarak kazanan takım her zaman haklıdır.
MAÇIN İYİSİ: LJAJIC
Oyuna girdi, Beşiktaş hareketledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BOATENG
Hiç motive değildi. Vasat bir oyun oynadı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tek çare küçülmek 03 Haziran 2020, Çarşamba Beşiktaş Yönetimi'nin futbolculardan maaş indirimi istemesi sizce doğru bir yaklaşım mı? Futbolcuları olumsuz etkileyebilir...
- Caner&Gökhan bırakılmamalı 18 Mayıs 2020, Pazartesi CANER ve Gökhan Gönül'ün adı F.Bahçe ile geçiyor. Sizce bu gerçekleşirse Beşiktaş güç kaybeder mi? SÖZLEŞMELERİ...
- Küçülmeye gitmeliyiz 10 Mayıs 2020, Pazar BEŞİKTAŞ'TA yeni yapılanma nasıl olmalı? Beşiktaş şu anda büyük bir mali krizin eşiğinde. Beşiktaş yüksek maliyetlerle...
- Taraftar yoksa heyecan yok! 16 Mart 2020, Pazartesi BEŞİKTAŞ için ya devam ya tamam maçıydı. Puan cetvelinde rakiplerinden geri olduğu için Siyah- Beyazlı takımın...
- Fener ruhunu kaybetmiş 15 Mart 2020, Pazar FENERBAHÇELİ futbolcular, Konyaspor maçına "Lig bir an önce bitse de gitsek" düşüncesiyle çıkmışlardı. Sarı-Lacivertli...