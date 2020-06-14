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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 14 Haziran 2020, Pazar

Ara Kartal’a yaramamış

İLK yarıda sahada çok kötü bir Beşiktaş vardı. Antalya çok iyi oynamamasına rağmen soyunma odasına 2-0 önde girdi. Sergen hocayı anlıyorum. Beşiktaş'a, Türk futboluna genç oyuncular kazandırmak istiyor. Biz de istiyoruz. Ancak elindeki malzeme içinde kim iyiyse o oynar.
Oyuncunun yaşının, adının bir önemi yok. Eğer elinde Caner Erkin varsa 11'de oynar.
Ljajic varsa oynar. Lens varsa oynar. Zaten bu isimler oyuna girdikten sonra çok farklı bir Beşiktaş izledik. Boffin'in müthiş çabaları bu skoru getirdi. İlk yarıda sahaya çıkan kötü tablo dünkü yenilgiyi hazırladı. Sonuç olarak görüldü ki, lige verilen ara Beşiktaş'a yaramamış.
3 ay öncesindeki performansın gerisindelerdi. Bu da oyuncuların kafa olarak hazır olmadığının göstergesi. Bir sözüm de Antalyaspor'a… Evet kazandılar, tebrik ediyoruz ancak bir takım yüzde 20 topla oynamaz. Galibiyet altın değerinde ama biraz da pozitif futbol oynamak gerekiyor.
Sonuçta futbol bir görsel şov.
İzeleyenler zevk almalı. Ama sonuç olarak kazanan takım her zaman haklıdır.

MAÇIN İYİSİ: LJAJIC
Oyuna girdi, Beşiktaş hareketledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BOATENG
Hiç motive değildi. Vasat bir oyun oynadı.

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