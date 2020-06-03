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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 03 Haziran 2020, Çarşamba

Tek çare küçülmek

Beşiktaş Yönetimi'nin futbolculardan maaş indirimi istemesi sizce doğru bir yaklaşım mı? Futbolcuları olumsuz etkileyebilir mi?
Bunu geçmiş döneme yönelik yapamazlar.
Çünkü herkesin elinde bulundurduğu bir kontrat var. Bu nedenle ancak rica edebilirsin. Beşiktaş mutlaka mali küçülmeye gitmek zorunda. Yönetimin bir futbolcuya bundan sonra vereceği maksimum ücret 500 ya da 600 bin Euro olmalıdır. Beşiktaş zaten kötü durumda. Bunu yapmazsa iflas eder.
Yönetim bunu şimdi değil 5 ile 10 yıl önce düşünmeliydi. Eğer düşünülseydi borç bu kadar artmazdı. Ancak oyunculara bunu yaptırım olarak uygulayamazsın.
O zaman anlaşmak zorundasın.
Yoksa oyuncu gider FIFA'ya şikayet ederek daha fazlasını alır. O nedenle bundan sonra atılacak adımlara dikkat edilmeli. Beşiktaş artık küçülmeye giderek kemer sıkmalı. Ancak şu anki oyunculardan bunu kabul edeceklerin sayısı azdır. Beşiktaş'ta bütçe planlaması iyi yapılmalı.

Beşiktaş sizce kalan 8 maça motive olabilir mi. Takımın yarışta şansı var mı?
Beşiktaş'ın kalan 8 maça çok fazla motive olacağını düşünmüyorum.
Futbolcular bu süreçte yine de kendini kanıtlamak zorunda. Özellikle genç futbolcuların bu dönemde göstereceği performans önemli. Ancak Beşiktaş yine de son 8 haftayı en iyi yerde bitirmek için mücadelesini sürdürecektir.
Belki bu süreçte yeni kazanımlar olabilir.
Bazı futbolcular kendini kanıtlayıp gelecek sezon için yatırım olabilir.

Ligin kalan 8 haftasında hangi takım daha şanslı görünüyor?
Ligde en çok şans verdiğim takım ligin seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Başakşehir. Ondan sonra da Trabzonspor gelir. Ayrıca Başakşehir'in kadro kalitesini de üst düzey görüyorum. Seyircisiz olduğu için de diğer rakiplerine göre çok daha ağır basıyor.

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