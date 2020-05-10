RAMAZAN İMSAKİYE
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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 10 Mayıs 2020, Pazar

Küçülmeye gitmeliyiz

BEŞİKTAŞ'TA yeni yapılanma nasıl olmalı?
Beşiktaş şu anda büyük bir mali krizin eşiğinde. Beşiktaş yüksek maliyetlerle ne içerden ne dışardan pahalı oyuncu alamaz. Bizim artık küçülmeye giderek daha az maliyetli işler yapıp saha başarısı yüksek oyunculara yönelmemiz gerekir.
Beşiktaş büyük bir borç altında.
Daha az maliyetli ve piyasaya çıkmamış oyuncuları bulmak gerekir. Scout ekibine inanılmaz iş düşüyor. Yetenekli oyuncuları keşfederek bunlar yıldız yapılmalı.
Beşiktaş kaliteyi ucuza mal ederek kendi bünyesinde yıldız yetiştirmesi gerekir.
Futbolcuların maaşlarında indirime gidilmesine nasıl bakıyorsunuz?
Bunu oyuncuya yaptıramazsınız.
Futbolcuya bununla ilgili yaptırım yapamazsınız çünkü elinde kapı gibi sözleşmesi vardır.
Üreten bir yapıya geçmemiz gerekir. Dünyanın 5 büyük ligi var. Biz bunlara hemen hemen yakınız. Hatta bazılarını ödemelerde geçiyoruz. Bunu kaldıracak düzeyde değiliz.
Liglerin bundan sonra sizce devamı doğru mu?
Futbolda sosyal mesafenin futbolda uygulanması neredeyse imkansız. Genelge soyunma odasına 3-4 kişiyle girileceği, ya da idmanların gruplar halinde yapılacağını söylüyor. Bunların hepsi futbolun doğasına ters bir unsur. Futbol seyircisiz oynanacaksa oynanmasın. Bence lig tescil edilip küme düşme olmamalı.

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