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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 16 Mart 2020, Pazartesi

Taraftar yoksa heyecan yok!

BEŞİKTAŞ için ya devam ya tamam maçıydı. Puan cetvelinde rakiplerinden geri olduğu için Siyah- Beyazlı takımın kazanmaktan başka bir çaresi yoktu.
Üstelik maçın seyircisiz oynanması Beşiktaş için bir avantaj teşkil ediyordu. Buna rağmen Kartal bir türlü istenilen futbolunu sergileyemedi.
Koskoca Beşiktaş ilk yarıyı şut atmadan tamamladı.
Galatasaray da bu kadar ürkek futbol oynayan rakibi karşısında bitirici hamleleri yapamadı.
Sergen Yalçın gibi hücumu çok düşünen bir hocanın takımına neden bu kadar korkak bir futbol oynattığını anlayamıyorum. Burak bal yapmayan arı gibiydi.
Boateng de düşüş dün de sürdü. N'Koudou sadece koşuyor o kadar. Tyler Boyd bu maçın yükünü kaldıramadı. Karius ise dün bu sezonki en iyi futbolunu oynadı. Sonuçta Beşiktaş dün şampiyonluk defterini kapattı.
G.Saray ise zirve yarışında çok ağır bir darbe almış oldu. Dün bir kez daha gördük ki futbol seyirciyle güzel.

MAÇIN İYİSİ: RUIZ
İspanyol stoper başarılı hamleler yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: FEGHOULI
Bilinen temposundan çok uzaktı.
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