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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 07 Mart 2020, Cumartesi

Kazanmayı bildi

BEŞİKTAŞ, Ankaragücü maçına çok hızlı başladı. İlk 10 dakikada hem golü, hem pozisyonlar buldu.
Kartal bu 10 dakikada 2-3'ü bulabilirdi. Ama bu 10 dakikadan sonra Ankaragücü çok dinamik bir performans göstererek oyunun kontrolünü eline aldı. Ljajic'in golüne kadar da Ankaragücü, Beşiktaş'a zor anlar yaşattı.
Başkent ekibi birçok pozisyona girdi ve şans faktörü Beşiktaş'ın yanındaydı.
Özellikle Faty çok net bir fırsatı harcadı. Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten bu yana dün en kötü oyununu ortaya koysa da buna rağmen kazanmak önemliydi.

DERBİ İÇİN ÖLÇÜ OLMAZ
Ljajic gibi kaliteli bir oyuncunun Beşiktaş için ne kadar önemli olduğunu da dün bir kez daha gördük.
Ancak tribünlerle olan diyalogu ise tehlikeliydi.
Siyah- Beyazlılar'ın dün Ankaragücü'ne karşı oynadığı oyun, Galatasaray derbisi için ölçü olmaz. Ancak şu da bir gerçek ki bu oyunu Türk Telekom'da oynarsanız işiniz çok daha zor olur.

MAÇIN EN İYİSİ: ATİBA
Orta alanda takımına güç kattı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BOATENG
Temposu düşüktü. Kötü günündeydi.
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