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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 04 Mart 2020, Çarşamba

Fenerbahçe tura tutundu

DÜN ilk devre ne Trabzonspor ne de Fenerbahçe futbol adına orataya bir şey koymadı. İki takım da gol yememek için oynayınca orta- ya seyirci zevki açısından kötü bir maç çıktı. İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe savunmasının hatasında sahne alan Sörloth golünü attı ve maça heyecan getirdi. Novak da ligdeki maçta olduğu gibi Fenerbahçe'yi boş geçmedi. İki ayaklı maçlarda deplasmanda gol bulmak çok önemlidir ve Fenerbahçe tura tutunmayı bildi. Sarı-Lacivertliler son bölümde ikinci golü de bulabilirdi.
Trabzonspor maçı kazanarak tur için bir adım öne geçen taraf gibi gözükse de Fenerbahçe, turu Kadıköy'e taşıdı. İki takım arasındaki rövanş büyük heyecana sahe olacaktır.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Fenerbahçe tura tutundu
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