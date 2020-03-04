Fenerbahçe tura tutundu
Trabzonspor maçı kazanarak tur için bir adım öne geçen taraf gibi gözükse de Fenerbahçe, turu Kadıköy'e taşıdı. İki takım arasındaki rövanş büyük heyecana sahe olacaktır.
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