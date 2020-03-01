Fener’in havası kaçmış
Podolski'nin etkili oyunu ile Akdeniz ekibi üst üste iki gol bulmayı bildi.
Üçüncü gol de VAR uyarısıyla iptal oldu. Dün Antalyaspor öne geçtikten sonra rakibinin üstüne gitmek yerine frene basıp daha kontrollü oynayınca Fenerbahçe de sahada kaldı.
Neticesinde futbolun azizliğine de uğrayan Antalya, hak ettiği maçta son saniye golü ile 2 puan bıraktı.
İLETİŞİM KOPUK!
Tamer hocanın Podolski'yi son düdüğe kadar sahada tutması gerekiyordu.
Fenerbahçe'de 60'ta kulübeye 'adalem sakat' hareketi yapan Ozan'ın 89'a kadar sahada tutulması da teknik heyet ile saha içindeki kopukluğu ortaya koydu.
Fenerbahçe bu kayıpla zirve yarıyından iyice koptu.
MAÇIN EN İYİSİ: PODOLSKI
Sorumluluktan kaçmadı.
İki asist yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HASAN ALİ
Maç eksiği göze çarpıyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kartal umut saçıyor 29 Şubat 2020, Cumartesi BEŞİKTAŞ, Alanyaspor karşısında maça iyi başlasa da kalesinde golü gören taraf oldu. Karius'in kalesine gelen ilk...
- Helal olsun Başakşehir 28 Şubat 2020, Cuma İLK maçta rakibine iki farklı yenilen Başakşehir, dün Sporting karşısında turu ne kadar çok istediğini ilk dakikadan...
- Hak eden kazandı 24 Şubat 2020, Pazartesi SON zamanlarda Fenerbahçe- Galatasaray derbileri seyir zevki açısından beklediğimiz seviyeye çıkmıyor. Dün de seyir...
- Son 10 yılın en iyi derbisi 23 Şubat 2020, Pazar DÜN akşamki maç son 10 yılda izlediğim en akıcı, en hızlı derbilerden biriydi. Kendimi bir an Premier Lig maçı...
- F.Bahçe’de hasar büyük 16 Şubat 2020, Pazar FENERBAHÇE için Ankaragücü maçının kolay geçmeyeceğini düşünenlerdendim. Trabzonspor ve Alanyaspor önünde toplam...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.