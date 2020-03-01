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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 01 Mart 2020, Pazar

Fener’in havası kaçmış

FENERBAHÇE'DE Antalya maçında geçen hafta Galatasaray'a karşı alınan yenilgi sonrası takımın havasının kaçtığı net bir şekilde görüldü. İlk yarıda kötü oyuna rağmen golü de bulan Fenerbahçe, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı.
Podolski'nin etkili oyunu ile Akdeniz ekibi üst üste iki gol bulmayı bildi.
Üçüncü gol de VAR uyarısıyla iptal oldu. Dün Antalyaspor öne geçtikten sonra rakibinin üstüne gitmek yerine frene basıp daha kontrollü oynayınca Fenerbahçe de sahada kaldı.
Neticesinde futbolun azizliğine de uğrayan Antalya, hak ettiği maçta son saniye golü ile 2 puan bıraktı.

İLETİŞİM KOPUK!
Tamer hocanın Podolski'yi son düdüğe kadar sahada tutması gerekiyordu.
Fenerbahçe'de 60'ta kulübeye 'adalem sakat' hareketi yapan Ozan'ın 89'a kadar sahada tutulması da teknik heyet ile saha içindeki kopukluğu ortaya koydu.
Fenerbahçe bu kayıpla zirve yarıyından iyice koptu.

MAÇIN EN İYİSİ: PODOLSKI
Sorumluluktan kaçmadı.
İki asist yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HASAN ALİ
Maç eksiği göze çarpıyor.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Fener’in havası kaçmış
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