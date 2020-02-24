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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 24 Şubat 2020, Pazartesi

Hak eden kazandı

SON zamanlarda Fenerbahçe- Galatasaray derbileri seyir zevki açısından beklediğimiz seviyeye çıkmıyor. Dün de seyir zevki açısından çok iyi bir derbi yoktu. Fenerbahçe sahaya çıktığında futbol oynamaya dair bir görüntü ortaya koymadı.
Futbolcular kendi işlerini yapmak yerine, rakiple kavga ederek ve seyirciyi arkasına alarak hakemi etkilemeye çalıştı.
Böyle olunca da Fenerbahçe üretkenlik ortaya koyamadı.
Fenerbahçe'ye göre saha içine daha iyi konsantre olan Galatasaray ise rakip kalede pozisyonlara girdi.
Geriye düşmesine rağmen önce eşitliği sağladı, sonra da üstünlük sayısını yakaladı.

ORTA ALANI ALDILAR
DÜN oyun kalitesi düşük olsa da Galatasaray'a galibiyeti getiren etken orta alan üstünlüğü oldu.
Seri, Ömer ve Belhanda üçlüsü pas trafiğini iyi yönetti ve Onyekuru defalarca savunmanın arkasına sarktı. Cimbom sonuç olarak hak ettiği bir galibiyet alarak şampiyonluğun en önemli adayı haline geldi. Doğrusu bu maçta galibiyeti fazlasıyla hak etti.

MAÇIN EN İYİSİ: ONYEKURU
G.Saray'ın sahadaki itici gücüydü.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JAILSON
Onyekuru karşısında çok zorlandı.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Hak eden kazandı
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