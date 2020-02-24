Hak eden kazandı
Futbolcular kendi işlerini yapmak yerine, rakiple kavga ederek ve seyirciyi arkasına alarak hakemi etkilemeye çalıştı.
Böyle olunca da Fenerbahçe üretkenlik ortaya koyamadı.
Fenerbahçe'ye göre saha içine daha iyi konsantre olan Galatasaray ise rakip kalede pozisyonlara girdi.
Geriye düşmesine rağmen önce eşitliği sağladı, sonra da üstünlük sayısını yakaladı.
ORTA ALANI ALDILAR
DÜN oyun kalitesi düşük olsa da Galatasaray'a galibiyeti getiren etken orta alan üstünlüğü oldu.
Seri, Ömer ve Belhanda üçlüsü pas trafiğini iyi yönetti ve Onyekuru defalarca savunmanın arkasına sarktı. Cimbom sonuç olarak hak ettiği bir galibiyet alarak şampiyonluğun en önemli adayı haline geldi. Doğrusu bu maçta galibiyeti fazlasıyla hak etti.
MAÇIN EN İYİSİ: ONYEKURU
G.Saray'ın sahadaki itici gücüydü.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JAILSON
Onyekuru karşısında çok zorlandı.
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