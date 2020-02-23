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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 23 Şubat 2020, Pazar

Son 10 yılın en iyi derbisi

DÜN akşamki maç son 10 yılda izlediğim en akıcı, en hızlı derbilerden biriydi.
Kendimi bir an Premier Lig maçı izler gibi sandım. Dün akşamki tempo için Beşiktaş'a ayrı bir parantez açmak lazım. Siyah-Beyazlılar mükkemmele yakın bir mücadele ortaya koydu. Tek eksik ise 3 puandı. Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında 3 puanı takımına armağan eden Uğurcan, dün de 1 puanı kazandırdı.
Uğurcan'ın müthiş performansı olmasaydı Beşiktaş sahadan 5-2 galip ayrılabilirdi.

UĞURCAN MÜTHİŞTİ
Siyah-Beyazlılar dün çok iyi bir organizasyon ortaya koydu. Hem savunmada hem de hücumda birlikte hareket eden Kartal, hak ettiği maçta iki puan kaybetti. Beşiktaş'a yazık oldu diyebilirim.
Bordo-Mavililer hücumda çok etkin bir oyun ortaya koyamasa da zirve yolunda çok kritik bir puan aldı.
Sörloth-Uğurcan ikilisi Dolmabahçe'de Trabzon'u sırtladı. Beşiktaş da iki puan kaybetmesine rağmen ilerisi için umut saçtı.

MAÇIN EN İYİSİ: UĞURCAN
Trabzon'u ayakta tutan isimdi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: STURRIDGE
Temposu çok düşüktü.
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