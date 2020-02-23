Son 10 yılın en iyi derbisi
Kendimi bir an Premier Lig maçı izler gibi sandım. Dün akşamki tempo için Beşiktaş'a ayrı bir parantez açmak lazım. Siyah-Beyazlılar mükkemmele yakın bir mücadele ortaya koydu. Tek eksik ise 3 puandı. Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında 3 puanı takımına armağan eden Uğurcan, dün de 1 puanı kazandırdı.
Uğurcan'ın müthiş performansı olmasaydı Beşiktaş sahadan 5-2 galip ayrılabilirdi.
UĞURCAN MÜTHİŞTİ
Siyah-Beyazlılar dün çok iyi bir organizasyon ortaya koydu. Hem savunmada hem de hücumda birlikte hareket eden Kartal, hak ettiği maçta iki puan kaybetti. Beşiktaş'a yazık oldu diyebilirim.
Bordo-Mavililer hücumda çok etkin bir oyun ortaya koyamasa da zirve yolunda çok kritik bir puan aldı.
Sörloth-Uğurcan ikilisi Dolmabahçe'de Trabzon'u sırtladı. Beşiktaş da iki puan kaybetmesine rağmen ilerisi için umut saçtı.
MAÇIN EN İYİSİ: UĞURCAN
Trabzon'u ayakta tutan isimdi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: STURRIDGE
Temposu çok düşüktü.
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