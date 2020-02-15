Final maçını kaybetti!
İlk yarıya baktığımızda maçın hakimi olan Beşiktaş'ın beraberliğe razı olmadığı ve kazanmak için sahada olduğu çok netti. Medipol Başakşehir ise savunmada rakibini bekleyen hızlı ataklarla sonuç arayan bir görüntüdeydi.
Beşiktaş'ta iki kanat Nkoudou ve Diaby'nin gününde olmaması ise Beşiktaş'ın hücumdaki etkinliğini fazlasıyla törpüledi.
ÜRETTİ AMA ATAMADI
KARŞILAŞMANIN 2. yarısının başında Beşiktaş'ın değil Başakşehir'in stratejisi tuttu. Hücumda topu kaybeden Beşiktaş savunmada eksik kalınca Visca'nın asistinde Demba Ba affetmedi.
Demba Ba'nın golden sonra sevinmemesi ise eski takımına olan bir jestiydi.
Bu golden sonra Beşiktaş daha da riskli oynadı.
Bundan dolayı da Başakşehir'in pozisyonları arttı. Sonuçta Başakşehir attı Beşiktaş atamadı.
Kazanan pozisyon bulan değil atan oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: MERT
Başakşehir kalecisi hiç hata yapmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIABY
Diaby, N'Koudou ile birlikte maçın kötüsüydü
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