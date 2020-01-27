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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 27 Ocak 2020, Pazartesi

Bu kadroyla bu kadar!

BEŞİKTAŞ Göztepe'ye karşı sürpriz denecek bir kadroyla sahaya çıktı. Bekler genç Rıdvan ve Douglas'tı... Kenarda oturanlar ise Gökhan Gönül ve Caner Erkin'di... Beşiktaş, kupadaki Erzurumspor maçının aksine 90 dakika boyunca savaştı.
Daha çok mücadele etti. Tüm futbolcular iyi niyetliydi. Öncelikle bunu belirtmek lazım.
Ancak sezon başından beri söylediğim şeyleri tekrarlıyorum.
Kadro kalitesi yetersiz.
Diaby yine kayıp. Boyd da öyle...

YANLIŞ TRANSFERLER
ASLINDA sezon başında yapılan kadro mühendisliğinin bedelini ödüyor Beşiktaş...
Elbette ekonomik nedenlerle yapılanamayan transferler de takımın gidişatını etkiliyor. Tekrar maça dönecek olursak...
Beşiktaş ilk yarı iyi mücadele etti. İkinci yarıda ise oyunu Göztepe sahasına yıktı. Ama hücumda bir türlü çoğalamadı...
Şunu belirtmek gerekir yenilgi Beşiktaş için alışkanlık haline geldi! Bunu değiştirecek yine futbolcular. Çok geç olmadan el ele vermeleri gerekir.

MAÇIN EN İYİSİ: HALİL
Göztepeli oyuncu dün iyi oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIABY
Beşiktaş'ta yine yokları oynadı
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