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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 26 Ocak 2020, Pazar

Fenerbahçe söktü aldı

FENERBAHÇE seyircisi önünde müthiş bir tempo ile Başakşehir maçına başladı.
Bu temponun bir benzerini Fenerbahçe- Beşiktaş maçında da görmüştük ancak dün akşamki oyun hızı ve baskı çok daha fazlaydı. Sarı-Lacivertliler ilk 45 dakikada her şeyi denedi, tek eksik ise goldü. Özellikle Kruse çok net bir fırsatı harcadı.
Tolga Ciğerci çok istekliydi o da bitiricilik konusunda zayıf kaldı.
Fenerbahçe ilk yarıda Başakşehir'e nefes aldırmadı desek yeridir.
İkinci yarıda da iştahlı oyununu sürdüren Kanarya, Kruse'nin müthiş golü ile Başakşehir'in kilidini kırdı.

VEDAT FİŞİ ÇEKTİ
Başakşehir'in gol için yüklendiği anlarda Fener, Muriç'le ikiyi bularak fişi çekti. Fenerbahçe, zirve yarışındaki en güçlü adaylarından birini ezici bir oyunla yenerek şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gösterdi.
Bu galibiyet kazandırdığı 3 puanın yanı sıra Fenerbahçe'ye öz güven açısından da önemli bir katkı sağlayacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ: KRUSE
Usta işi bir gol kaydetti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MAHMUT
Kalitesini sahaya yansıtamadI.
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