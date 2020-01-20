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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 20 Ocak 2020, Pazartesi

Hak eden kazandı

BEŞİKTAŞ zorlu bir rakibe mücadele etti.
Ama yenilginin sebebi rakibin iyi olması değil, Siyah-Beyazlılar'ın kötü olmasıydı. Beşiktaş dün sahada bir türlü organize olamadı. Saha ve seyirci avantajını kullanamayan, rakibin baskısına karşılık veremeyen bir takım vardı sahada. Üstelik Sivasspor 10 kişi kalmışken Beşiktaş'ın bu denli etkisiz olması enteresandı.
Orta alan üstünlüğü tamamen Sivasspor'daydı.
Hakan Arslan, Fatih ve Emre üçlüsü çok iyi bir maç çıkardı.

ORGANİZASYON YOK
Eğer konuk ekip eksik kalmasaydı maçı daha erken koparabilirlerdi. Beşiktaş'ın büyük problemlerinden biri takım halinde hareket edememesi.
Siyah-Beyazlılar ne savunmadan ne de orta alandan top çıkarmakta başarılı olamıyor. Kenarlar da yeteri kadar çalışmıyor. Hal böyle olunca etkili bölgeye top bir türlü gitmiyor. Dün maçı daha çok isteyen ve daha etkili olan Sivas haklı bir galibiyet aldı. Yiğidolar bu performansını sürdürürse yeni bir destan yazabilir.

MAÇIN EN İYİSİ: EMRE
Takımını çok iyi organize etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KARIUS
Amatörce bir gol yedi.
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