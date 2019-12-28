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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 28 Aralık 2019, Cumartesi

Kırmızılar maçı kopardı

BEŞİKTAŞ için Gençlerbirliği maçı rakibin 36. dakikada 9 kişi kalmasıyla geride olmasıya rahat bir hal aldı.
9 kişilik rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş ikinci yarıda maçı koparmayı bildi. İlk yarıda eksik oynayan rakibine karşı Beşiktaş'ın oyunu yeterli değildi ve bu yüzden gol de gelmedi. İkinci yarıda Diaby'nin oyundan çıkması ve Oğuzhan'ın oyuna girmesi Beşiktaş'ın temposunu artırdı. Diaby ilk yarıda kaçırdığı fırsatlarla ciddi anlamda takımın temposunu düşürdü.

MORAL KAZANDILAR
Dün Vodafone Park'ta Atiba resitali vardı. Kanadalı oyuncu tek kelimeyle müthiş oynadı ve 3 asist 1 golle maça damga vurdu.
Atiba'nın yanı sıra N'Koudou da maçın etkili isimlerindendi.
Siyah-Beyazlılar derbi sonrası aldığı galibiyetle bu kırılma maçını kayıpsız geçti.
Devreyi galibiyetle kapatmak moral açısından önemliydi.
Beşiktaş devre arası yapacağı takviyelerle ligde daha iddialı hale gelebilir.

MAÇIN EN İYİSİ: ATIBA
İzleyenlerin gözünün pasını sildi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: YASİN
Gördüğü kırmızı kart acemiceydi.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kırmızılar maçı kopardı
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