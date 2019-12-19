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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 19 Aralık 2019, Perşembe

Bu futbolla başarı gelmez

BEŞİKTAŞ için kağıt üzerinde kolay bir maçtı. 24 Erzincan önünde ilk maçı 3-0 kazandıkları için bu maça yine yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkıldı. Umut, Necip, Boyd ve Oğuzhan'ı saymazsak takımın çoğu gençlerden oluşuyordu. Özellikle gençlerin iyi bir mücadele vermesini bekliyordum.
Ancak ne acıdır ki hiçbirinden umduğumu bulamadım. Yarının büyük yıldızı olarak lanse edilen Muhayer sahada gezdi, dolaştı. Oyunda kaldığı sürece tek bir olumlu hareketini göremedim.
Ligde az şans bulan Tyler Boyd yine döküldü.
Bu gidişle devre arasında gönderilecek oyuncuların en başında o geliyor. Umut Nayir orta sahadan istediği topları alamayınca verimsiz kaldı. Oğuzhan yine döküldü. Artık ondan umudumu tamamen kestim. 24 Erzincan ise 3. Lig takımı olmasına rağmen amatör bir ruhla mücadele ederek Beşiktaş'ı sahadan sildi. Eğer son vuruşlarda biraz daha başarılı olsalar Kartal dün tura veda edebilirdi. Avcı'nın işi gerçekten zor. Beşiktaş toparlanmazsa bu futbolla daha büyük şoklar yaşayabilir.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Bu futbolla başarı gelmez
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