Bu futbolla başarı gelmez
Ancak ne acıdır ki hiçbirinden umduğumu bulamadım. Yarının büyük yıldızı olarak lanse edilen Muhayer sahada gezdi, dolaştı. Oyunda kaldığı sürece tek bir olumlu hareketini göremedim.
Ligde az şans bulan Tyler Boyd yine döküldü.
Bu gidişle devre arasında gönderilecek oyuncuların en başında o geliyor. Umut Nayir orta sahadan istediği topları alamayınca verimsiz kaldı. Oğuzhan yine döküldü. Artık ondan umudumu tamamen kestim. 24 Erzincan ise 3. Lig takımı olmasına rağmen amatör bir ruhla mücadele ederek Beşiktaş'ı sahadan sildi. Eğer son vuruşlarda biraz daha başarılı olsalar Kartal dün tura veda edebilirdi. Avcı'nın işi gerçekten zor. Beşiktaş toparlanmazsa bu futbolla daha büyük şoklar yaşayabilir.
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