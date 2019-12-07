Fenerbahçe söktü aldı
Sio'nun gol vuruşu harikaydı.
Bu gol Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını atmasını sağladı. Kanarya golü yedikten sonra rakip kalede büyük bir baskı kurdu ve kilidi Muriç'le açtı. Gustavo da inanılmaz bir golle takımını üstünlüğe taşıdı.
Vedat ikinci golüyle Fenerbahçe'ye daha da rahatlattı.
Ama bu goller gelirken Emre'nin sahada ortaya koyduğu liderlik inanılmazdı.
KRUSE NİHAYET...
Fenerbahçe, Gençlerbirliği ikinci yarıda oyuna zaman zaman girmek istese de rakibine izin vermedi. Genç Ferdi de attığı golle tribünleri ayağa kaldırdı. Kruse de nihayet kendisinden bekleneni yaptı ve ilk golünü kaydetti. Fenerbahçe dün gece seyircisi önünde iyi oyunla haklı bir galibiyet alarak zirve yürüşünü sürdürdü. Taraftarının da yüzünü güldürdü.
MAÇIN EN İYİSİ: MURİÇ
Golleriyle galibiyette önemli rol oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ERTAÇ
G.Birliği kalecisi gününde değildi.
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