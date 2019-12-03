Kartal oynadı Kayseri izledi
Atiba'nın golüyle açılan gol perdesi Gökhan Gönül ve Burak'la 3-0 oldu. Beşiktaş işi daha ilk yarıda bitirerek hem kendini hem de taraftarını stresten kurtarmış oldu.
KAYSERİ'NİN İŞİ ZOR
Beşiktaş 2. yarı skorun verdiği rahatlıkla oyunu kontrolü altında tuttu. Beşiktaş sezonun en iyi maçını oynadı.
İstekli ve arzuluydu. Çok daha farklı kazanabilirdi. Atiba, Elneny, Diaby etkiliydi.
Ljajic tutuktu.
Kayserispor daha farklı kaybetmediğine şükretsin.
Burak Yılmaz etkili oynadı. Oyuncu değişikliklerinden sonra tempo düştü.
Beşiktaş oynadı Kayseri izledi.
Kayserispor'un bu saatten sonra işi zor.
MAÇIN EN İYİSİ: BURAK
2 gol, 1 asist yaparak büyük alkış aldı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: YASİR
Kayserisporlu oyuncu etkisiz kaldı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Arzulu ama dağınık 01 Aralık 2019, Pazar MAÇ öncesi, Fenerbahçe'nin deplasman performansı ve Göztepe'nin çıkışını dikkate aldığımızda sert bir 90 dakika...
- Kartal’a 2. yarı yetti 29 Kasım 2019, Cuma BEŞİKTAŞ'IN S.Bratislava ile oynayacağı karşılaşma tamamen formaliteden ibaret olduğu için temsilcimiz sahaya rahat...
- Beraberlik adil sonuç 25 Kasım 2019, Pazartesi YENİ Malatya ile Fenerbahçe arasındaki maç her iki takımı da gitti geldi ancak taraflar golü bulamadı. Ersun Yanal'ın...
- Adım adım zirveye 24 Kasım 2019, Pazar BEŞİKTAŞ bıraktığı yerden devam ediyor... Siyah-Beyazlılar kritik bir deplasmandan galibiyetle ayrılarak çıkışını...
- Kartal seriye bağladı 11 Kasım 2019, Pazartesi BEŞİKTAŞ ligde kötü sonuçlar alarak taraftarını üzmüştü... Ancak son haftalardaki performansıyla ligde iyi bir...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.