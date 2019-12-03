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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 03 Aralık 2019, Salı

Kartal oynadı Kayseri izledi

BEŞİKTAŞ için Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray gibi rakiplerinin berabere kaldığı maçta kazanmak çok önemliydi. Alacakları bir galibiyet aynı zamanda ligde üçüncülüğü yakalama anlamı taşıyordu. Beşiktaş maça çok istekli ve iştahlı başladı. Daha ilk dakikalarda kazanacağının sinyallerini veriyordu.
Atiba'nın golüyle açılan gol perdesi Gökhan Gönül ve Burak'la 3-0 oldu. Beşiktaş işi daha ilk yarıda bitirerek hem kendini hem de taraftarını stresten kurtarmış oldu.

KAYSERİ'NİN İŞİ ZOR
Beşiktaş 2. yarı skorun verdiği rahatlıkla oyunu kontrolü altında tuttu. Beşiktaş sezonun en iyi maçını oynadı.
İstekli ve arzuluydu. Çok daha farklı kazanabilirdi. Atiba, Elneny, Diaby etkiliydi.
Ljajic tutuktu.
Kayserispor daha farklı kaybetmediğine şükretsin.
Burak Yılmaz etkili oynadı. Oyuncu değişikliklerinden sonra tempo düştü.
Beşiktaş oynadı Kayseri izledi.
Kayserispor'un bu saatten sonra işi zor.

MAÇIN EN İYİSİ: BURAK
2 gol, 1 asist yaparak büyük alkış aldı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: YASİR
Kayserisporlu oyuncu etkisiz kaldı.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kartal oynadı Kayseri izledi
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