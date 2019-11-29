Kartal’a 2. yarı yetti
4 maçta grubunda hiç puanı olmayan Kartal için hem ilk puanlarını almak hem de ülke puanına katkıda bulunmaktan başka bir hedef taşımıyordu.
Beşiktaş'ın kadrosu rotasyon gibi görünüyor ama ideal kadrodan çok fazla oyuncu ilk 11'de yer aldı. Ne kadar iddiasız olsalar da Beşiktaş ilk yarı böyle oynamamalıydı. Özellikle ilk yarı isteksiz ve sahada ne yaptığını bilmeyen bir takım vardı. Oğuzhan yine ortada yoktu. Allah'tan 2. yarı Beşiktaş toparlanmayı bildi.
2.YARI İŞİ BİTİRDİLER
ÜLKE puanı açısından önemli bir maç oynadı Beşiktaş.
Roco ve Adem'in golüyle 2. yarı kazanmayı bildiler. Ancak Beşiktaş son 15 dakikada gerçekten çok baskılı oynadı.
Hakem ilk penaltıyı vermedi olmayan penaltıyı verdi. Caner 2. yarıda çok etkili oynadı ve galibiyette rol oynadı. Beşiktaş 3 puanı hak etti.
MAÇIN EN İYİSİ: CANER
İyi oynadı ve takıma 3 puanı getirdi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZHAN
Tecrübeli oyuncu dün yine etkisizdi
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