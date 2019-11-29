Bugünkü
Takvim
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 29 Kasım 2019, Cuma

Kartal’a 2. yarı yetti

BEŞİKTAŞ'IN S.Bratislava ile oynayacağı karşılaşma tamamen formaliteden ibaret olduğu için temsilcimiz sahaya rahat çıktı.
4 maçta grubunda hiç puanı olmayan Kartal için hem ilk puanlarını almak hem de ülke puanına katkıda bulunmaktan başka bir hedef taşımıyordu.
Beşiktaş'ın kadrosu rotasyon gibi görünüyor ama ideal kadrodan çok fazla oyuncu ilk 11'de yer aldı. Ne kadar iddiasız olsalar da Beşiktaş ilk yarı böyle oynamamalıydı. Özellikle ilk yarı isteksiz ve sahada ne yaptığını bilmeyen bir takım vardı. Oğuzhan yine ortada yoktu. Allah'tan 2. yarı Beşiktaş toparlanmayı bildi.

2.YARI İŞİ BİTİRDİLER
ÜLKE puanı açısından önemli bir maç oynadı Beşiktaş.
Roco ve Adem'in golüyle 2. yarı kazanmayı bildiler. Ancak Beşiktaş son 15 dakikada gerçekten çok baskılı oynadı.
Hakem ilk penaltıyı vermedi olmayan penaltıyı verdi. Caner 2. yarıda çok etkili oynadı ve galibiyette rol oynadı. Beşiktaş 3 puanı hak etti.

MAÇIN EN İYİSİ: CANER
İyi oynadı ve takıma 3 puanı getirdi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZHAN
Tecrübeli oyuncu dün yine etkisizdi
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kartal’a 2. yarı yetti
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ