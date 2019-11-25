Beraberlik adil sonuç
Dün iki takım da orta alanda birbirine diş geçiremedi. Fenerbahçe'de Ozan-Emre-Gustavo üçlüsüne ek olarak Tolga da sahada olmasına rağmen Sarı- Lacivertliler bir türlü istediği pas trafiğini kuramadı.
Bunda Fenerbahçe'nin stoperleri Zanka ve Serdar'ın da iyi top çıkaramaması da etkiliydi. Fenerbahçe gibi büyük bir takımın stoperlerinin topla ilişkileri daha iyi olmalı.
YANAL İSTEDİĞİNİ ALDI
Ersun hoca sahaya çıkardığı kadro ile 1 puana razı olduğunu gösterdi ve bunu da elde etti. Oyunun hakkı da beraberlikti.
Hakemin Fenerbahçe lehine VAR'a giderek verdiği penaltı kararı da doğruydu.
Malatya'nın iptal edilen golü ise gri bir pozisyondu.
MAÇIN EN İYİSİ: GIULHERME
Yeni Malatya'yı sahada tutan isimdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ZANKA
Top çıkarmakta büyük sıkıntı yaşıyor.
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