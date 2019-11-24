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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 24 Kasım 2019, Pazar

Adım adım zirveye

BEŞİKTAŞ bıraktığı yerden devam ediyor...
Siyah-Beyazlılar kritik bir deplasmandan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü.
Ancak dün Beşiktaş kazansa da futbol adına keyifli bir oyun ortaya çıkmadı. Bunda Konyaspor'un ligin hücumu en az düşünen takımlarından biri olması etkiliydi. Konyaspor iptal olan golü haricinde Beşiktaş kalesine gidemedi.
Siyah- Beyazlılar da akıllı bir oyun oynadı ve Bajic'in hatası sonucu Burak'la galibiyete ulaştı.

CANER SOLA GEÇMELİ
Abdullah Avcı'nın son iki haftadır Caner'i sağda denemesi Beşiktaş'a zarar veriyor diye düşünüyorum. Caner eski yerine dönerse Beşiktaş çok daha iyi olacaktır. Dün orta alanda Elneny-Atiba ikilisi de üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.
Kral Burak da fırsatçılığını bir kez daha konuşturdu.
Gökhan Gönül de ters kademelere çok iyi girdi. Siyah-Beyazlılar sonuç olarak Konya'da haklı bir galibiyet aldı ve kötü başladığı ligde adım adım zirve yürüşüne devam etti.

MAÇIN EN İYİSİ: BURAK
Maçın kilidini açan oyuncu oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BAJIC
Hatası Konya'ya pahalıya patladı.
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