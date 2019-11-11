Kartal seriye bağladı
Ancak son haftalardaki performansıyla ligde iyi bir grafik oturttu.
Kısır bir maç olsa da Beşiktaş elinden geleni yaptı. Denizlispor ise İstanbul'a bir puan için gelmiş.
Tamamen defansif bir oyun anlayışı ile sahada yer aldılar.
Artık böyle bir futbol anlayışı yok. 3-4 kişi ile kontraya çıkıp gol aradılar.
Karius'un Rodallega'nın frikiğinde yaptığı kurtarış ise mükemmeldi.
ATIBA İYİ OYNADI
Abdullah hoca, Caner'i sağ önde maça başlattı. İlk 25 dakika sonrası da bu taktiğinin yanlış olduğunu görünce Caner'i sol öne aldı. Caner orada da etkili olamadı. Böyle olunca da Avcı, onu oyundan aldı. Caner'in yerine giren N'Koudou da attığı golle çok kritik bir 3 puan kazandırdı.
Caner'in sahadan çıkarken verdiği tepki ise çok gereksizdi.
Caner çok önemli bir oyuncu. Bu tip hareketler kendisine zarar verir.
Yaşlı kurt Atiba ve Elneny çok iyi oynadı.
Böylelikle Beşiktaş kontrolü elinde tuttu. Kısaca ligde yükselen bir grafik ve daha iyi bir Beşiktaş izlemeye devam edeceğiz.
MAÇIN EN İYİSİ N'KOUDOU
Oyuna girdikten sonra maçı çevirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RODALLEGA
Eski Rodallega'dan eser yoktu.
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