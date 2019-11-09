Kazanan haklıdır
Sarı-Lacivertliler Muriç'in penaltısıyla öne geçtikten sonra Kasımpaşa sahayı iyi parselledi ve rakibinin üstüne gitti.
Yusuf, Fenerbahçe savunmasını çok zorladı ve onun asistinde Paşa Khalili ile dengeyi sağladı.
Sadiku'nun amatörce müdahelesi sonrası Fenerbahçe bir kez daha penaltıdan öne geçti.
Hafez'in gördüğü kırmızı kart ise tek kelimyeyle skandaldı. Bu seviyede bir oyuncu bu kadar basit kırmızı görmemeli.
EMRE'Yİ ARADILAR
Paşa eksik kalmasına rağmen pes etmedi, eşitliği yakalamayı da bildiler. Serdar attığı şık kafa golüyle Fener'e hayat verdi. Fenerbahçe dün kazansa da üretkenlik açısından yeterli seviyede değildi.
Atılan 3 golün ikisi penaltı, diğeri ise kornerden geldi. Bunda Emre'nin yokluğu da büyük rol oynadı.
Fakat kazanan her daim haklıdır. Kanarya dün altın değerinde bir 3 puan aldı ve zirveye çıkmayı bildi. Şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.
MAÇIN EN İYİSİ: MURİÇ
İki gol attı. Hücumda çok etkiliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAFEZ
Amatörce bir kartla takımını eksik bıraktı.
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