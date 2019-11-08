Beşiktaş’ta panik var!
Braga iyi oynayarak Beşiktaş'ı yenmedi. Abdullah hoca, Portekiz'e gitmedi ama kurduğu 11'de ligi düşündüğü açıkça belli. Şans bulan oyuncular vardı. Kartal gibi.
Güven ve Umut birlikte oynadılar.
Ama şunu söylemeliyim ki farkı yine kaleci Karius önledi. Beşiktaş takımında nedense, kim oynarsa oynasın panik halinde oynuyor. Rahat bir oyun anlayışı yok.
Maçın başlama düdüğü ile birlikte sonuna kadar bir panik havası var.
BOYD GÜVEN VERDİ
İlk maçların sonucu kötü gelince takım psikolojik olarak etkilendi. Dün gece Tyler Boyd bayağı istekliydi. Attığı gol çok klastı. Tlyer Boyd bundan sonraki süreçte daha fazla şans bulur diye düşünüyorum.
Beşiktaş'ın en büyük eksiği bir türlü takım oyunu oynayamaması.
Hakem kırılma anında çok yanlış karar verdi.
Kırmızı kart ağırdı. Beşiktaş ne zaman toparlanır merak ediyorum. Oyun anlamında kötü görünüyorlar.
MAÇIN EN İYİSİ: PAULINHO
2 gol attı. Sahanın en etkilisi oydu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LENS
Varlığı ile yokluğu belli değildi.
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