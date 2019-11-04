Beceri problemi
FIRSAT TEPTİ...
FENERBAHÇE kötü oynamasına rağmen pozisyonlar bulduğu ilk yarıda golü bulamayınca, Kayseri 2. yarıda daha öz güvenli oynadı ve hızlı gelişen atakta Umut'la golü buldular.
Sarı-Lacivertliler geriye düştükten sonra da pozisyonlar buldu ama beceri sorunu yine ortaya çıktı. Fenerbahçe liderlik için gititği Kayseri'de kritik bir 3 puan bıraktı. Kayserispor ise "Savaşa devam" dedi.
MAÇIN EN İYİSİ: MENSAH
Orta alanda rakiplerine nefes aldırmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RODRIGUES
Çok önemli fırsatları basitçe harcadı.
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