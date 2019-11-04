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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 04 Kasım 2019, Pazartesi

Beceri problemi

LİDERLİK için Kayseri deplasmanına çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında istediği tempoyu yapamadı. Ancak Sarı-Lacivertliler buna rağmen öne geçecek pozisyonlar buldu. Bu anlarda ise direk ve Rodrigues'in tercih hataları Fenerbahçe'ye engel oldu. Rodrigues etkili bir oyuncu fakat bencillik sorununu çözmeli. Antrenör değişikliği sonrası kıpırdanan Kayseri de her geçen dakika direncini artırdı ve Fenerbahçe'ye karşı başa baş bir oyun ortaya koydu.

FIRSAT TEPTİ...
FENERBAHÇE kötü oynamasına rağmen pozisyonlar bulduğu ilk yarıda golü bulamayınca, Kayseri 2. yarıda daha öz güvenli oynadı ve hızlı gelişen atakta Umut'la golü buldular.
Sarı-Lacivertliler geriye düştükten sonra da pozisyonlar buldu ama beceri sorunu yine ortaya çıktı. Fenerbahçe liderlik için gititği Kayseri'de kritik bir 3 puan bıraktı. Kayserispor ise "Savaşa devam" dedi.

MAÇIN EN İYİSİ: MENSAH
Orta alanda rakiplerine nefes aldırmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RODRIGUES
Çok önemli fırsatları basitçe harcadı.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beceri problemi
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